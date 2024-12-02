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Взрыв в жилом доме в Сумгаите: идет разбор завалов

фото; видео; обновлено 09:58
09:19 1512

Спасатели МЧС спасли трех человек из-под завалов дома в Сумгаите, где ранее утром произошел взрыв, сообщили в министерстве.

Ведомство сообщило, что поисково-спасательная операция продолжается.

* * * 09:19

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в 13-м микрорайоне города Сумгаит.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, в связи с полученной информацией на территорию немедленно прибыли силы Государственной противопожарной охраны и службы особого риска МЧС, Сумгаитского регионального центра.

Сообщается, что в настоящее время из-под завалов спасен один человек. Дополнительная информация МЧС будет предоставлена позже.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что состояние пострадавших в результате взрыва оценивается как тяжелое, они помещены в реанимационное отделение.

Согласно информации центра, 3 декабря около 06:40 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи со взрывом в квартире в 13-м микрорайоне Сумгаита, на место происшествия были направлены шесть бригад скорой помощи. Пациенты 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожогами помещены в реанимационное отделение. В настоящее время состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных - средней тяжести.

Там добавили, что на месте происшествия находятся бригады скорой помощи.

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