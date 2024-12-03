Взрыв в доме родителей Вугара Гашимова
3 декабря в квартире в 13-м микрорайоне Сумгаита и в частном доме на улице Сахиль в Новханы произошли взрывы, говорится в совместном заявлении МЧС и Генпрокуратуры.
На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, а также сотрудники прокуратуры и полиции для проведения оперативных и неотложных мероприятий.
После взрыва в 13-м микрорайоне Сумгаита спасены 6 человек, которые были госпитализированы, и в настоящее время их лечение продолжается.
В результате взрыва в дачном массиве Новханы под обрушившимися конструкциями спасены два человека, которые также были госпитализированы. Поисково-спасательная операция завершена.
По факту ведется расследование.
December 3, 2024
*** 10:09
Сегодня около 8 часов утра в частном жилом доме в поселке Новханы Апшеронского района прозвучал взрыв. В связи с инцидентом поступил вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.
На место происшествия выехали две бригады скорой медицинской помощи. В результате инцидента двое пострадавших (мужчина и женщина) были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи при Сумгаитском медицинском центре.
Одному из пострадавших (1949 г.р.), помещенному в отделение интенсивной терапии, диагностировали ожоги I, II, III степени обеих нижних конечностей и лица, а другому пострадавшему (1959 г.р.) - перелом левой бедренной кости и травму левой руки. Их лечение продолжается, состояние тяжелое. Сообщается, что пострадавшие - родители покойного шахматиста Вугара Гашимова.