Взрыв в доме родителей Вугара Гашимова

3 декабря в квартире в 13-м микрорайоне Сумгаита и в частном доме на улице Сахиль в Новханы произошли взрывы, говорится в совместном заявлении МЧС и Генпрокуратуры.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, а также сотрудники прокуратуры и полиции для проведения оперативных и неотложных мероприятий.

После взрыва в 13-м микрорайоне Сумгаита спасены 6 человек, которые были госпитализированы, и в настоящее время их лечение продолжается.

В результате взрыва в дачном массиве Новханы под обрушившимися конструкциями спасены два человека, которые также были госпитализированы. Поисково-спасательная операция завершена.

По факту ведется расследование.