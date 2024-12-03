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Взрыв в доме родителей Вугара Гашимова

добавлено фото и видео; обновлено
10:39 2933

3 декабря в квартире в 13-м микрорайоне Сумгаита и в частном доме на улице Сахиль в Новханы произошли взрывы, говорится в совместном заявлении МЧС и Генпрокуратуры.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, а также сотрудники прокуратуры и полиции для проведения оперативных и неотложных мероприятий.

После взрыва в 13-м микрорайоне Сумгаита спасены 6 человек, которые были госпитализированы, и в настоящее время их лечение продолжается.

В результате взрыва в дачном массиве Новханы под обрушившимися конструкциями спасены два человека, которые также были госпитализированы. Поисково-спасательная операция завершена.

По факту ведется расследование.

*** 10:09

Сегодня около 8 часов утра в частном жилом доме в поселке Новханы Апшеронского района прозвучал взрыв. В связи с инцидентом поступил вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи.

На место происшествия выехали две бригады скорой медицинской помощи. В результате инцидента двое пострадавших (мужчина и женщина) были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи при Сумгаитском медицинском центре.

Одному из пострадавших (1949 г.р.), помещенному в отделение интенсивной терапии, диагностировали ожоги I, II, III степени обеих нижних конечностей и лица, а другому пострадавшему (1959 г.р.) - перелом левой бедренной кости и травму левой руки. Их лечение продолжается, состояние тяжелое. Сообщается, что пострадавшие - родители покойного шахматиста Вугара Гашимова.

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