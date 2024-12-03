США связались с Россией из-за Сирии

Американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в понедельник на брифинге для журналистов. Стенограмму опубликовала пресс-служба оборонного ведомства.

«Как я понимаю, командующий совместной объединенной оперативной группой — операцией «Непоколебимая решимость» использовал горячую линию, которая у нас есть с Россией, чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи, учитывая то обстоятельство, что наши силы в Сирии действуют географически довольно близко друг к другу», — ответил Райдер на вопрос, были ли контакты между Россией и США по каналу связи в военной сфере относительно Сирии из-за обострения ситуации в этой стране.

Представитель Пентагона отказался раскрыть детали контактов, но отметил, что у сторон «есть этот механизм связи для предотвращения потенциальных просчетов».

Райдер добавил, что Вашингтон поддерживает контакты с другими государствами в регионе, чтобы в дальнейшем отслеживать развитие ситуации.