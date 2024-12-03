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McDonald’s Azərbaycan завершил проект Eco-Ambassadors, направленный на экопросвещение молодежи

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Компания McDonald’s Azərbaycan совместно с Care Group успешно завершила проект Eco-Ambassadors, нацеленный на повышение экологической осведомленности среди молодежи. В проекте приняли участие воспитанники школы-интерната №11 с интегрированным обучением.

Проект был направлен на то, чтобы подарить подросткам новые знания и практические навыки, а также сделать их жизнь ярче и интереснее. В рамках инициативы для учащихся интерната был организован курс, проведенный профессиональными преподавателями. Помимо этого, подростки вместе с сотрудниками McDonald’s Azərbaycan участвовали в посадке деревьев и создании зеленых зон. Эти мероприятия позволили ребятам ближе познакомиться с природой, понять ее ценность и почувствовать свою причастность к ее сохранению.

По завершении проекта участники получили сертификаты, символизирующие их вклад в экологические инициативы. Полученные знания и опыт не только укрепили их осведомленность в области экологии, но и стали основой для формирования более ответственного отношения к окружающей среде.

McDonald’s Azərbaycan активно поддерживает защиту окружающей среды, что отражено в политике компании по минимизации отходов, сокращению использования пластика и переходу на более экологичные материалы для упаковки и игрушек. Эти усилия вносят свой вклад в улучшение экологической ситуации и устойчивое развитие.

Проект Eco-Ambassadors стал частью экологической стратегии McDonald’s Azərbaycan, помогая молодежи активно участвовать в сохранении окружающей среды и формируя более ответственное и осведомленное поколение.

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