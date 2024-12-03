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Автомобильный бренд VOYAH представляет каско на два года

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11:13 826

По случаю наступающего Нового года компания SCM Motors, официальный дистрибьютор автомобилей VOYAH в Азербайджане, начинает праздничную акцию.

Таким образом, до 31 декабря покупатели автомобилей VOYAH Passion и VOYAH Free получат в подарок от дистрибьютора страхование каско на два года.

Следует отметить, что VOYAH Cars – один из китайских брендов, имеющий официальный сервисный центр в Азербайджане. Эта зона технического обслуживания, считающаяся крупнейшим сервисным центром на Кавказе, может принимать до 80 автомобилей в день.

Voyah, официальный дистрибьютор, предлагающий кредит на срок до 60 месяцев с первоначальным взносом 20% и годовой процентной ставкой 10%, предлагает общую гарантию 5 лет / 100 000 км на свои автомобили и 8 лет / 160 000 км на аккумулятор.

Автомобили VOYAH, способные проехать на полной зарядке до 730 км, имеют футуристические элементы экстерьера и салон, полностью настроенный для вашего максимального комфорта. Эти автомобили, отличающиеся как полностью электрическими, так и гибридными моделями, уже несколько лет пользуются популярностью у многих автолюбителей в европейских странах, ориентированных на электрификацию, таких как Германия, Норвегия, Швеция и др., демонстрируя высокие показатели продаж.

Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых официальным дистрибьютором бренда Voyah в Азербайджане, вы можете получить, позвонив в Информационный центр +994505357777, посетив официальный сайт компании (www.Voyah.com.az) или пройдя на ее страницы в социальных сетях. 

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