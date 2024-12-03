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Украина отказывается от «заменителя» НАТО

11:26 1168

Министерство иностранных дел Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Об этом говорится в документе, попавшем в руки украинских СМИ. 

В заявлении МИД Украины подчеркивается, что оно сделано "по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума". Впрочем, документ обнародован за два дня до упомянутой даты (которая наступит 5 декабря), и выбор дня публикации не является случайным – по данным источников ЕвроПравды, министр Андрей Сибига намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО, которая начнется 3 декабря в Брюсселе.

Детальное заявление МИД Украины, оформленное как политический позиционный документ, начинается с упоминаний о том, что ожидалось от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала.

"Меморандум должен был стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия... Однако он не смог предотвратить агрессию Российской Федерации как государства, обладающего ядерным оружием, против Украины как государства, которое от своего ядерного арсенала отказалось", – напоминает Киев.

МИД называет Будапештский меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений по безопасности" и отмечает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".

Основной частью заявления является политическая декларация о том, какие гарантии являются потенциально приемлемыми для Украины.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО", – говорится в заявлении. При этом документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, заменяющих членство. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", – отмечает МИД.

Стоит отметить, что во всех соглашениях по безопасности с другими государствами, которые были подписаны Украиной в течение 2024 года, подчеркивается, что они не являются заменителями членства в НАТО, поэтому они не подпадают под это определение.

Внешнеполитическое ведомство обращается к "США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия", с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, что станет "действенным противодействием российскому шантажу".

МИД также напоминает, что речь идет не только об украинской и не только о европейской безопасности, поскольку нападение на Украину вопреки договоренностям 1994 года "подорвало доверие к самой идее ядерного разоружения" и оживило "активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока до евроатлантического пространства создать или расширить имеющиеся ядерные арсеналы".

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