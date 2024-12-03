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Новый удар Китая по россиянам

11:39 1266

Китайские банки начали отказываться от работы с российскими кредитными организациями, которые попали под новые санкции США, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. По его словам, большинство банков КНР уже прекратили с ними отношения.

Это подтвердил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Он сообщил, что многие банки, например, Bank of China, заблокировали платежи из подсанкционных организаций. Предупреждения клиентам о прекращении приема платежей также разослал Bank of Kunlun, который российские импортеры часто использовали для оплаты товаров.

21 ноября Минфин США включил в SDN-лист Газпромбанк, а также более 50 кредитных организаций, в числе которых «Дом.РФ», ББР, Примсоцбанк, «Синара», «Траст», БКС Банк, «Итуруп», «Центрокредит», «Кремлевский» и др.

До января, когда произойдет инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, никаких послаблений не будет, говорит Порошин. При этом он считает, что даже с приходом Трампа ситуация с платежами в Китай значительно не улучшится.

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