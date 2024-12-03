USD 1.7000
EUR 1.7825
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Новость дня
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть

Аукционы в Азербайджане переходят в киберпространство

11:49 473

С целью повышения прозрачности и эффективности, улучшения качества предоставляемых услуг, обеспечения их доступности, а также минимизации контактов между гражданами и чиновниками Министерство юстиции запустило Портал электронных аукционов.

Отныне процесс продажи имущества должников в рамках исполнения исполнительных документов будет осуществляться в онлайн-режиме через данный портал.

Основное преимущество портала заключается в обеспечении равного доступа для всех желающих принять участие в аукционах.

Физические и юридические лица, а также истцы и должники, имеющие право участия в электронном аукционе, согласно законодательству, смогут зарегистрироваться через систему Digital Login путем создания электронного кабинета.

На сайте портала и его страницах в социальных сетях размещены инструкции по использованию портала, правила проведения электронных аукционов и объявления об аукционах.

Цифровизация процесса аукционов позволит предотвратить дискриминацию между участниками, ограничение конкуренции, а также вмешательство в процесс извне.

Сирийские повстанцы в консульстве Ирана
Сирийские повстанцы в консульстве Ирана видео
11:06 2241
Аукционы в Азербайджане переходят в киберпространство
Аукционы в Азербайджане переходят в киберпространство
11:49 474
McDonald’s Azərbaycan завершил проект Eco-Ambassadors, направленный на экопросвещение молодежи
McDonald’s Azərbaycan завершил проект Eco-Ambassadors, направленный на экопросвещение молодежи видео
11:02 443
Война не на жизнь. Все зависит от Анкары
Война не на жизнь. Все зависит от Анкары продолжение главной темы; все еще актуально
03:28 5405
Азербайджан защищает Европу от транзитной террористической миграции
Азербайджан защищает Европу от транзитной террористической миграции новые нюансы в судебном деле террориста
08:00 8099
Переходит в наступление и проамериканская армия
Переходит в наступление и проамериканская армия наша панорама; все еще актуально
00:59 7794
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: идет разбор завалов
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: идет разбор завалов фото; видео; обновлено 09:19
09:19 3892
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть фото; новое видео; обновлено 04:32
04:32 24464
Как Китаю не проиграть Западу войну?
Как Китаю не проиграть Западу войну? продолжение горячей темы
00:40 2580
Врешь, не возьмешь!
Врешь, не возьмешь! горячая тема
00:24 5787
Стычки на Руставели. Митингующие атакуют полицию
Стычки на Руставели. Митингующие атакуют полицию видео; о развитии ситуации; обновлено 04:09
04:09 14587

ЭТО ВАЖНО

Сирийские повстанцы в консульстве Ирана
Сирийские повстанцы в консульстве Ирана видео
11:06 2241
Аукционы в Азербайджане переходят в киберпространство
Аукционы в Азербайджане переходят в киберпространство
11:49 474
McDonald’s Azərbaycan завершил проект Eco-Ambassadors, направленный на экопросвещение молодежи
McDonald’s Azərbaycan завершил проект Eco-Ambassadors, направленный на экопросвещение молодежи видео
11:02 443
Война не на жизнь. Все зависит от Анкары
Война не на жизнь. Все зависит от Анкары продолжение главной темы; все еще актуально
03:28 5405
Азербайджан защищает Европу от транзитной террористической миграции
Азербайджан защищает Европу от транзитной террористической миграции новые нюансы в судебном деле террориста
08:00 8099
Переходит в наступление и проамериканская армия
Переходит в наступление и проамериканская армия наша панорама; все еще актуально
00:59 7794
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: идет разбор завалов
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: идет разбор завалов фото; видео; обновлено 09:19
09:19 3892
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть фото; новое видео; обновлено 04:32
04:32 24464
Как Китаю не проиграть Западу войну?
Как Китаю не проиграть Западу войну? продолжение горячей темы
00:40 2580
Врешь, не возьмешь!
Врешь, не возьмешь! горячая тема
00:24 5787
Стычки на Руставели. Митингующие атакуют полицию
Стычки на Руставели. Митингующие атакуют полицию видео; о развитии ситуации; обновлено 04:09
04:09 14587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться