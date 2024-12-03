Аукционы в Азербайджане переходят в киберпространство

С целью повышения прозрачности и эффективности, улучшения качества предоставляемых услуг, обеспечения их доступности, а также минимизации контактов между гражданами и чиновниками Министерство юстиции запустило Портал электронных аукционов .

Отныне процесс продажи имущества должников в рамках исполнения исполнительных документов будет осуществляться в онлайн-режиме через данный портал.

Основное преимущество портала заключается в обеспечении равного доступа для всех желающих принять участие в аукционах.

Физические и юридические лица, а также истцы и должники, имеющие право участия в электронном аукционе, согласно законодательству, смогут зарегистрироваться через систему Digital Login путем создания электронного кабинета.

На сайте портала и его страницах в социальных сетях размещены инструкции по использованию портала, правила проведения электронных аукционов и объявления об аукционах.

Цифровизация процесса аукционов позволит предотвратить дискриминацию между участниками, ограничение конкуренции, а также вмешательство в процесс извне.