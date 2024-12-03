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Посол США ушел в отставку

12:15 441

Посол США в Баку Марк Либби уходит с дипломатической службы США. Об этом сообщается в публикации дипмиссии в соцсети Х.

Отмечается, что у посла проблемы со здоровьем. 

«Со скорбью заявляю о своей отставке с дипломатической службы США. Как я упоминал на слушаниях в Сенате США в 2023 году, проблемы со здоровьем, к сожалению, продолжают оставаться. С момента моего возвращения в Баку я получил отличное медицинское обслуживание, в том числе благодаря заботе диагностической радиологической команды в Центральной клинике, за что я чрезвычайно благодарен.

Однако последние результаты тестов показали, что пришло время вернуться домой, чтобы сосредоточиться на своем здоровье. Поэтому я уйду в отставку по завершении этого чрезвычайно насыщенного, но очень успешного 2024 года. В стремлении начать 2025 год с новыми силами я планирую провести оставшиеся несколько недель в Азербайджане с целью повышения осведомленности о раке.

Горжусь командой посольства США и нашей совместной работой за время моей службы в Баку. Мы установили прочные связи между двумя народами, поддержав программы по обучению английскому языку, значительно увеличив число азербайджанцев, обучающихся в США, а также организовав визиты американских ученых, спортсменов и культурных представителей в Азербайджан.

Мы углубили сотрудничество в экономической сфере, в частности, в переходе от традиционной энергетики к возобновляемым источникам энергии. Наше тесное сотрудничество на COP29 показало, что, сосредоточив внимание на важных вопросах, правительства США и Азербайджана могут работать вместе, чтобы изменить мир к лучшему.

Есть много работы, которая еще предстоит для продвижения прав человека в Азербайджане и содействия устойчивому и справедливому миру на Южном Кавказе. Однако я уверен, что прогресс, достигнутый нами в прошлом году, несмотря на все сложности, станет основой для еще большего и более успешного сотрудничества в будущем как в этих, так и в других областях.

Я оставляю Баку с большой надеждой на будущее двусторонних отношений США и Азербайджана. Я покидаю эту страну с глубоким уважением к ее народу, с любовью к природе и восторженной гостеприимности, с которыми мы столкнулись вместе с моей супругой Данусией. Всем вам большое спасибо. Да хранит Господь эту прекрасную страну!» - говорится в публикации Либби, размещенной на официальных страницах посольства США в Азербайджане в соцсетях. 

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