USD 1.7000
EUR 1.7825
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Новость дня
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть

Ильхам Алиев принял новых послов

фото
12:40 1174

3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Мавритания в нашей стране Сида Ахмеда аль-Бекайе Хамади.

Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Эль-Сальвадор в Азербайджане Энрике Хайме Кальдерона.

Кроме того, президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Йеменской Республики в Азербайджане Мухаммеда Салеха Ахмеда Турига.

Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
14:21 39
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
14:14 313
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
14:04 671
«Угрожающее событие»: Кремль о членстве Украины в НАТО
«Угрожающее событие»: Кремль о членстве Украины в НАТО
13:37 1273
Посол США ушел в отставку
Посол США ушел в отставку
12:15 3333
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть фото; новое видео; обновлено 04:32
04:32 25340
Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины
Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины
13:25 1076
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: шесть жильцов спасены
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: шесть жильцов спасены фото; видео; обновлено 12:46
12:46 5412
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
12:40 1175
У Турции новый посол в Азербайджане
У Турции новый посол в Азербайджане
12:27 1597
«Дикую дивизию» бросают в бой против сирийских повстанцев
«Дикую дивизию» бросают в бой против сирийских повстанцев видео; обновлено 12:47
12:47 5324

ЭТО ВАЖНО

Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
14:21 39
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
14:14 313
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
14:04 671
«Угрожающее событие»: Кремль о членстве Украины в НАТО
«Угрожающее событие»: Кремль о членстве Украины в НАТО
13:37 1273
Посол США ушел в отставку
Посол США ушел в отставку
12:15 3333
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть фото; новое видео; обновлено 04:32
04:32 25340
Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины
Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины
13:25 1076
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: шесть жильцов спасены
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: шесть жильцов спасены фото; видео; обновлено 12:46
12:46 5412
Ильхам Алиев принял новых послов
Ильхам Алиев принял новых послов фото
12:40 1175
У Турции новый посол в Азербайджане
У Турции новый посол в Азербайджане
12:27 1597
«Дикую дивизию» бросают в бой против сирийских повстанцев
«Дикую дивизию» бросают в бой против сирийских повстанцев видео; обновлено 12:47
12:47 5324
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться