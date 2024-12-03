Ильхам Алиев принял новых послов
3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Мавритания в нашей стране Сида Ахмеда аль-Бекайе Хамади.
Ильхам Алиев также принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Эль-Сальвадор в Азербайджане Энрике Хайме Кальдерона.
Кроме того, президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Йеменской Республики в Азербайджане Мухаммеда Салеха Ахмеда Турига.