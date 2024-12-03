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Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
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Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть

Недобросовестных адвокатов наказали

12:59 726

В суд направлено ходатайство о приостановлении деятельности и исключении из состава Коллегии адвокатов трех адвокатов в связи с допущенными ими дисциплинарными нарушениями.

Как сообщили haqqin.az в Коллегии, данное решение было принято на состоявшемся накануне заседании президиума. Кроме того, статус одного адвоката приостановлен на определенный срок, трем адвокатам объявили выговор.

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