Недобросовестных адвокатов наказали

В суд направлено ходатайство о приостановлении деятельности и исключении из состава Коллегии адвокатов трех адвокатов в связи с допущенными ими дисциплинарными нарушениями.

Как сообщили haqqin.az в Коллегии, данное решение было принято на состоявшемся накануне заседании президиума. Кроме того, статус одного адвоката приостановлен на определенный срок, трем адвокатам объявили выговор.