О погоде на завтра: пасмурно и дожди

В среду, 4 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром в некоторых частях полуострова небольшие осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью в Губа-Гусарском регионе местами возможны ливневые дожди, туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 6-11° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.