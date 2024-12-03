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О погоде на завтра: пасмурно и дожди

13:07 809

В среду, 4 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром в некоторых частях полуострова небольшие осадки, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью в Губа-Гусарском регионе местами возможны ливневые дожди, туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 6-11° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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