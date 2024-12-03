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Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть

В Абхазии отвергли вызвавшее протесты соглашение с Россией

13:14 746

В Абхазии (отколовшийся регион Грузии) так называемый «парламент» не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией, которое предполагало предоставление льгот и мер поддержки для российских инвесторов, передает Respublica.

Большинство «депутатов» проголосовали против ратификации, трое воздержались.

Возможное одобрение соглашения в ноябре вызвало протесты в Абхазии, что в итоге привело к отставке «главы» Абхазии Аслана Бжании.

Документ вводил бы следующие меры поддержки для российских инвесторов: освобождение на восемь лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль; ставку налога на добавленную стоимость — 5% (в два раза меньше стандартной); квоту на иностранных работников, которую инвесторы распределяли бы самостоятельно; получение преимущественного права на предоставление энергетических мощностей и подключение к инженерным сетям и коммуникациям теми инвесторами, которых правительство республики внесло в специальный реестр; право использовать предоставленную ему абхазскими властями землю в качестве залога под банковский кредит.

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