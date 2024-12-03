Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины
Армия России захватила село Романовка в Донецкой области и село Новодаровка в Запорожской области Украины, сообщает Министерство обороны РФ.
Российские военные за сутки сбили 40 дронов ВСУ, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, утверждают в Минобороны РФ.
По данным министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники в 142 районах.