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Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины

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Армия России захватила село Романовка в Донецкой области и село Новодаровка в Запорожской области Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

Российские военные за сутки сбили 40 дронов ВСУ, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, утверждают в Минобороны РФ.

По данным министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники в 142 районах.

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