Запад добивает нефтеэкспорт России. А Китай и Индия уходят к саудитам

Эффект санкций, введенных Западом против России в результате агрессии последней против Украины, становится все более заметным. Международные СМИ сообщают, что из-за последних санкций США против российской банковской системы многие компании не могут выплачивать свои долги иностранным партнерам в долларах. Среди таких компаний – перевозчики российской нефти. Уже известно, что афрамакс-танкер, принадлежащий одной из этих компаний, был арестован в индийском порту Мундра. Речь идет о танкере Unity, принадлежащем базирующейся в Москве компании Argo Tanker Group. Судно, перевозившее 109 тысяч тонн нефти, было арестовано на основании иска компании Guma Tech Marine Services, которая занимается поставкой запасных частей для судов. Проблема возникла из-за того, что российская компания не смогла оплатить запчасти индийскому поставщику из-за введенных санкций.

Согласно другой информации, Морская администрация Панамы аннулировала регистрацию шести танкеров, перевозивших российскую нефть, которые на прошлой неделе попали под санкции Великобритании. Эти суда ходили под флагом Панамы. Панама занимает второе место в мире по количеству торговых судов, зарегистрированных под ее флагом, уступая в данном «конкурсе» лишь Либерии. Исключение из списка последовало за обещанием морского управления Панамы в октябре наказать суда, подпадающие под санкции США, Европейского союза, Великобритании и ООН. Получение поддержки от одного из крупнейших органов судоходной администрации в мире стало удачным ходом для G7 и ее союзников, которые пытались установить ценовой предел в размере 60 долларов за баррель для российского экспорта. Несмотря на меры, принятые против ряда судов Великобританией, США и ЕС, Москва продолжает экспортировать большие объемы сырой нефти. «Защита престижа нашего флага является главным приоритетом для этой администрации», — заявил в своем заявлении Рамон Франко, генеральный директор торгового флота Панамского морского управления. Государство несет основополагающую ответственность за защиту целостности панамского судового реестра, гарантируя, что он останется свободным от международных санкций и не будет связан с судами, имеющими такие списки. Следует отметить, что наряду с правительством Великобритании Еврокомиссия также работает над новыми санкциями против «теневых» танкеров и трейдерских компаний, перевозящих российскую нефть. На прошлой неделе на заседании ЕК страны-члены ЕС приблизились к согласию по этим санкциям. Члены ЕС, которые обсуждали данный вопрос с Reuters и Bloomberg, поделились первыми подробностями о том, что будет включено в пятнадцатый пакет санкций. Согласно сообщениям, новый пакет будет нацелен на 48 танкеров, перевозящих сырую нефть.

До настоящего момента ЕС отставал от США и Великобритании в составлении списка таких судов. Британские власти заявляют, что включили в список 73 танкера с нефтью после получения разрешения на внесение конкретных судов в этом году. В свою очередь, под санкции США попадают 39 танкеров, тогда как в ЕС сейчас под ограничениями находится только 19. Кроме того, в повестке усилий ЕС - дальнейшее ужесточение ограничений на импорт российского газа, а также меры против торговли энергоносителями через третьи страны, позволяющей обходить установленные запреты. США, Европейский союз и Великобритания продолжают ужесточать нефтегазовые санкции против России, что уже оказывает влияние на мировые рынки. Страны Азии увеличивают закупки нефти из Саудовской Аравии, сокращая импорт из России. При этом общий спрос на нефть в регионе снижается. Как сообщает The Moscow Times, в следующем году конкуренция среди поставщиков может еще больше обостриться. Объемы поставок саудовской нефти традиционно превышают российские, но за последние три месяца разрыв начал увеличиваться. В ноябре он стал особенно заметным. По данным LSEG Oil Research, среднесуточный импорт саудовской нефти вырос с 5,28 миллиона баррелей в октябре до 5,83 миллиона, тогда как российский импорт сократился с 3,96 миллиона до 3,51 миллиона баррелей — самого низкого уровня с января.