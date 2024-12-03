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«Угрожающее событие»: Кремль о членстве Украины в НАТО

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Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для Москвы, оно является «угрожающим событием», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, — сказал он, добавив, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой. — Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию (так в РФ называют вторжение в Украину - ред.)».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что неделимость безопасности — «непреложное правило международных отношений», которым руководствуется Москва.

Ранее МИД Украины заявил об отсутствии альтернатив обеспечения безопасности страны, кроме ее членства в НАТО. «Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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