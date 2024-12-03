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Азербайджан примет еще одно международное мероприятие

обновлено 14:17
14:17 641

Азербайджан намерен принять в 2025 году саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрамов на 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОЭС в Мешхеде (Иран).

*** 13:46

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Мешхеде (Иран) для участия в 28-м заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщили в МИД Азербайджана, Байрамов выступил на заседании совета. 

"В своем выступлении Байрамов поделился видением перспектив развития сотрудничества в рамках ОЭС в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, экология, транспорт и коммуникации.

Министр также сообщил о планах и проектах Азербайджана по обеспечению устойчивого роста и развития в регионе ОЭС в будущем в соответствии с "Видением ОЭС-2025", - говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети Х. 

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