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Трамп приедет на открытие Нотр-Дама. Это его первый зарубежный визит после победы

13:57 397

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что прибудет во Францию на открытие в субботу Собора Парижской Богоматери после восстановления от пожара 2019 года.

«Я рад сообщить, что в субботу прибуду в Париж и посещу церемонию открытия богатого историей, великолепного Собора Парижской Богоматери, отреставрированного после пожара пятилетней давности», - объявил Трамп в соцсети Truth Social.

Кроме того, он подчеркнул «огромную работу, которую проделал для восстановления собора французский президент Эммануэль Макрон».

Le Figaro отмечает, что это будет первая поездка Трампа за границу после его победы на президентских выборах США.

Папа Римский Франциск будет отсутствовать на церемонии открытия собора: в ближайшие дни он совершит визит на Корсику.

На церемонии открытия 7 декабря ожидается около 50 глав государств. Около 40 тыс. зрителей смогут наблюдать за церемонией открытия с набережной Сены. 8 декабря состоится первая публичная месса. Собор в этот день откроется для всех посетителей.

Собор Парижской Богоматери - одна из знаковых достопримечательностей Парижа. В апреле 2019 года там произошел сильный пожар. Масштабная реконструкция шла около пяти с половиной лет. До пожара Собор Парижской Богоматери ежегодно посещали порядка 14 млн туристов.

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