Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»

Мир воспринимает армян как нацию мучеников. Об этом на заседании Национального собрания заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По мнению Пашиняна, сложившуюся ситуацию необходимо изменить.

«В целом, то послание, которое мы хотим направить миру, следующее: важнейшей миссией нашего правительства считаем преодоление статуса нации-мученика. Должен сказать, что в нашей реальности эта повестка не нова. Причем вне зависимости от того, насколько она была сформулирована.

В среднем наша реакция на эту ситуацию была, и в некоторой степени продолжает оставаться, следующей: преодолением формулы «нация-мученик» является формула «нация-армия». Однако я должен зафиксировать, что не уверен в правильности данного ответа. Я думаю, что формула «нация-армия» является логическим продолжением формулы «нация-мученик»», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, в Армении много говорили о необходимости наличия сильной армии. «И мы должны продолжить реализацию данной повестки. Но я хочу, чтобы мы задали себе вопрос: а насколько сильную армию мы хотим иметь и быть сильнее кого? В этом вопросе мы должны четко определиться. Мы должны направить месседж нашему народу. Я не хочу сейчас приводить примеры конкретных стран, но мы должны ответить на этот вопрос», - пояснил глава правительства.

Пашинян также заявил, что граждане Армении, начиная с 90-х годов, уезжали из страны из-за существующих конфликтов со странами региона.

«С начала 90-х годов мы постоянно говорим о миграции, называя разные причины: правовую, социальную несправедливость, бизнес-среду, отсутствие инфраструктуры. Это верные причины, но они составляют максимум 20% причин.

Давайте, наконец, признаем, что основные причины миграции - это наши конфликтные отношения с окружающей средой, наша региональная политика», - заявил премьер, имея в виду отношения с Азербайджаном и Турцией.

Пашинян добавил, что «благодаря политике его правительства вызовы, стоящие перед государством, отчасти решены, но появляются новые».