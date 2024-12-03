Россия эвакуирует военный флот из Сирии

Россия приступила к выводу кораблей с военно-морской базы в сирийском Тартусе после быстрого продвижения по Сирии повстанцев, со ссылкой на Naval News передает The Moscow Times.

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По данным издания, утром 2 декабря танкер «Ельня», который важен для поддержания российских сил в Средиземном море, покинул Тартус. Вместе с ним базу могли оставить другие суда. Всего военно-морская группировка России в Сирии насчитывает пять кораблей и одну подводную лодку. В их число входят два фрегата класса «Адмирал Горшков», один фрегат класса «Адмирал Григорович», улучшенная подводная лодка класса «Кило» и два вспомогательных судна.