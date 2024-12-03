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Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
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Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть

Участникам протестов в Грузии пообещали наказание

14:39 918

Организаторы оппозиционных протестов около здания парламента Грузии будут наказаны, пообещал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Политики, которые являются организаторами протеста, в том числе НПО (неправительственные организации), не смогут уйти от ответственности», — сказал он. Кобахидзе отметил, что лидеры оппозиционных партий находятся в своих офисах и не участвуют в протестах, но это ничего не означает.

Он добавил, что за протестами стоят представители оппозиции и НПО: «Никто не убежит от ответственности, не убегут те оппозиционные политики и богатые лидеры НПО, которые прятались во время протестов в офисах. Они не скроются от закона за содеянное. Напрямую в эту кампанию были включены лидеры оппозиции, некоторые журналисты и Саломе Зурабишвили».

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