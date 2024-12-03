USD 1.7000
EUR 1.7825
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Новость дня
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть

В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно

фото
Ульвия Худиева, собкор
14:50 1452

В поселке Бузовна Хазарского района Баку перед зданием средней школы №206 в 2020 году был украден один из бюстов известных личностей поселка — бюст Надира Ахундова.

Жители поселка рассказали haqqin.az, что постамент, на котором стоял бюст, пустует уже четыре года. Они обратились в муниципалитет поселка и Исполнительную власть Хазарского района, им пообещали, что вскоре будет установлен новый бюст.

Украденный бюст, стоимость которого составляла около 5 тысяч манатов, был заказан одним из известных меценатов поселка во время ремонта школы и благоустройства территории. По подозрению в краже были задержаны несколько молодых людей, которые признались, что продали бюст как металлолом за незначительную цену.

В муниципалитете Бузовна сообщили haqqin.az, что преступники были задержаны полицией примерно год назад. Они распилили бюст и продали его как металл: «Человек, который за свой счет установил этот бюст, уже скончался. Мы связались с его сыном, но он заявил, что не сможет продолжить дело отца. У муниципалитета в настоящее время нет финансовых средств для решения этого вопроса». Также было добавлено, что бюст будет восстановлен только в случае наличия необходимых финансов.

Девлет Бахчели: Мы не забыли о резне, совершенной Ираном и Россией в Алеппо
Девлет Бахчели: Мы не забыли о резне, совершенной Ираном и Россией в Алеппо
16:16 107
В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно
В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно фото
14:50 1453
Запад добивает нефтеэкспорт России. А Китай и Индия уходят к саудитам
Запад добивает нефтеэкспорт России. А Китай и Индия уходят к саудитам ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
13:30 2862
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
14:21 2605
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
14:14 2944
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
14:04 3075
«Угрожающее событие»: Кремль о членстве Украины в НАТО
«Угрожающее событие»: Кремль о членстве Украины в НАТО
13:37 2977
Посол США ушел в отставку
Посол США ушел в отставку
12:15 4820
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть фото; новое видео; обновлено 04:32
04:32 25866
Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины
Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины
13:25 2092
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: шесть жильцов спасены
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: шесть жильцов спасены фото; видео; обновлено 12:46
12:46 6110

ЭТО ВАЖНО

Девлет Бахчели: Мы не забыли о резне, совершенной Ираном и Россией в Алеппо
Девлет Бахчели: Мы не забыли о резне, совершенной Ираном и Россией в Алеппо
16:16 107
В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно
В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно фото
14:50 1453
Запад добивает нефтеэкспорт России. А Китай и Индия уходят к саудитам
Запад добивает нефтеэкспорт России. А Китай и Индия уходят к саудитам ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
13:30 2862
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
14:21 2605
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
14:14 2944
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
14:04 3075
«Угрожающее событие»: Кремль о членстве Украины в НАТО
«Угрожающее событие»: Кремль о членстве Украины в НАТО
13:37 2977
Посол США ушел в отставку
Посол США ушел в отставку
12:15 4820
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть фото; новое видео; обновлено 04:32
04:32 25866
Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины
Россия заявляет о захвате населенных пунктов и уничтожении аэродромов Украины
13:25 2092
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: шесть жильцов спасены
Взрыв в жилом доме в Сумгаите: шесть жильцов спасены фото; видео; обновлено 12:46
12:46 6110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться