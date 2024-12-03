В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно

В поселке Бузовна Хазарского района Баку перед зданием средней школы №206 в 2020 году был украден один из бюстов известных личностей поселка — бюст Надира Ахундова.

Жители поселка рассказали haqqin.az, что постамент, на котором стоял бюст, пустует уже четыре года. Они обратились в муниципалитет поселка и Исполнительную власть Хазарского района, им пообещали, что вскоре будет установлен новый бюст.

Украденный бюст, стоимость которого составляла около 5 тысяч манатов, был заказан одним из известных меценатов поселка во время ремонта школы и благоустройства территории. По подозрению в краже были задержаны несколько молодых людей, которые признались, что продали бюст как металлолом за незначительную цену.

В муниципалитете Бузовна сообщили haqqin.az, что преступники были задержаны полицией примерно год назад. Они распилили бюст и продали его как металл: «Человек, который за свой счет установил этот бюст, уже скончался. Мы связались с его сыном, но он заявил, что не сможет продолжить дело отца. У муниципалитета в настоящее время нет финансовых средств для решения этого вопроса». Также было добавлено, что бюст будет восстановлен только в случае наличия необходимых финансов.