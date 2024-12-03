Литва готова предоставить убежище Зурабишвили

В Литве готовы предоставить убежище президенту Грузии Саломе Зурабишвили, если возникнет такая необходимость. Об этом сказала старший советник литовского президента Аста Скайсгирите, которую цитирует Delfi.

Скайсгирите отметила, что президент Зурабишвили пока «четко дала понять, что будет стоять со своим народом в Тбилиси». В то же время она допустила вероятность того, что Зурабишвили может понадобиться защита за рубежом: «Естественно, Литва предоставила бы убежище, если бы возникла такая необходимость».

Ранее три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – совместно договорились о введении национальных санкций против тех, «кто участвует в подавлении законных протестов в Грузии».