Баба Рзаев на встрече с делегацией BP

Состоялась встреча между председателем ОАО «Азерэнержи» Бабой Рзаевым и делегацией во главе с председателем BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

Как сообщили в пресс-службе ОАО, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между BP и энергетической системой Азербайджана. Стороны рассмотрели ход реализации проекта подключения Сангачальского терминала к электросети, а также подчеркнули важность этого проекта в контексте стратегии декарбонизации, что было подчеркнуто президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в его речи на открытии COP29.

Также на встрече состоялась широкая дискуссия по вопросам интеграции 240 МВт солнечной электростанции «Шафаг», строящейся BP в Джебраиле, в энергосистему, а также по проектированию и строительству 330 кВ подстанции, созданной ОАО «Азерэнержи», для связи с 330 кВ энергетическим узлом «Джебраил» и прокладке 330 кВ линий электропередач, и по другим вопросам.