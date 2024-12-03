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Китай ответил на угрозы Трампа

15:17 1002

Китай готов продолжать сотрудничество с партнерами по БРИКС в различных областях и вносить вклад в рост мировой экономики. С таким заявлением выступил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, сообщает China Daily.

«В качестве важной платформы для сотрудничества между развивающимися рынками и развивающимися государствами страны БРИКС выступают за открытость и терпимость, взаимовыгодное сотрудничество», — подчеркнул он при ответе на вопрос о намерении избранного президента США Дональда Трампа ввести запретительные пошлины, если страны БРИКС не откажутся от планов создать собственную валюту.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social заявил, что страны БРИКС столкнутся со 100-процентными пошлинами, если посмеют создать новую валюту для замены «могучего доллара США» и «попрощаются с продажами в чудесную экономику США».

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