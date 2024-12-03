«Мечта» заявила о провале «нацмайдана» в Грузии

Четвертая попытка оппозиции Грузии устроить в стране революцию провалилась, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«За эти четыре года мы прошли через четыре попытки революции – нацмайданы. Это факт. В июне 2022 года была первая попытка устроить нацмайдан, когда нам не присвоили статус кандидата [на членство в ЕС] и профинансированные из-за рубежа НПО вышли на политическую сцену, потребовав отставку правительства и приход их самих к власти. Весной 2023 года была вторая попытка нацмайдана, весной 2024-го - третья попытка, и сейчас мы увидели четвертую провалившуюся попытку устроить нацмайдан», - сказал Кобахидзе на брифинге.