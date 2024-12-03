С визитом Пезешкиана в Россию что-то не так

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Россию готовится, но до конца 2024 года такое мероприятие сейчас в графике не значится, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В настоящий момент до конца года четкого понимания, что такой визит состоится, нет. Сейчас в графике его нет. При необходимости такие контакты могут быть очень оперативно согласованы, но такой визит готовится, к нему ведется подготовка», - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Москва и Тегеран «не намерены тянуть с подписанием» договора о всеобъемлющем сотрудничестве.

Ранее Пезешкиан заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. «В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — заявил иранский лидер.