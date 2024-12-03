Суд отказал президенту Грузии

Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению по существу иски президента Саломе Зурабишвили и оппозиционных политиков с требованием признать состоявшиеся 26 октября парламентские выборы неконституционными. Об этом говорится в релизе инстанции.

«Не принять к рассмотрению по существу конституционные иски №1848 (иск президента) и №1849 (иск оппозиции), - говорится в сообщении. - Вердикт окончательный и обжалованию или пересмотру не подлежит».