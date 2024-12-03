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Девлет Бахчели: Мы не забыли о резне, совершенной Ираном и Россией в Алеппо

Отдел информации
16:16 2490

Тель-Рифат очищен от террористов, теперь очередь за Манбиджем. Так сказал соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по правящему Республиканскому альянсу, председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели.

Бахчели, выступая перед своими соратниками, отметил важность скорейшего начала диалога Башара Асада с Турцией без выдвижения каких-либо условий.

«…Асад не поддержал протянутую Турцией руку. Но, на наш взгляд, еще не поздно. Проведение Асадом диалога с Турцией без предусловий в первую очередь пойдет на пользу ему, а также его стране. Мы искренне надеемся, что в Сирии скоро установится стабильность. Пока не поздно, администрация Асада должна понять: ей будет трудно выжить в сложившейся ситуации. Мы знаем географию Ирака и Сирии, географию Турции. Мы не забыли о той резне в Алеппо, совершенной силами режима, поддерживаемого Россией и Ираном», - сказал Бахчели.

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