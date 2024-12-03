USD 1.7000
EUR 1.7825
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Новость дня
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть

На Россию рухнет астероид

16:23 2255

К Земле приближается астероид. В 19:17 по московскому времени он войдет в воздушное пространство Земли над Якутией, пишет «Комсомольская правда».

Размер астероида – около метра. Это означает, что он создаст большую вспышку в небе. Огненный шар будет стремительно двигаться с востока на запад.

Астероид обнаружили сегодня в девять утра американцы (в обсерватории Китт-Пик).

Россия вновь готовится к рывку в Афганистан
Россия вновь готовится к рывку в Афганистан наш комментарий
17:54 282
И курды начали наступление на Асада. С воздуха их поддерживает авиация США
И курды начали наступление на Асада. С воздуха их поддерживает авиация США видео; обновлено 17:00
17:00 11387
Индия отказывается от российского оружия
Индия отказывается от российского оружия
17:48 455
Парализованный Фамиль Халилов отпущен под домашний арест
Парализованный Фамиль Халилов отпущен под домашний арест
17:17 1192
В Иране встретились Байрамов и Аракчи
В Иране встретились Байрамов и Аракчи новость дополнена
16:27 1093
Девлет Бахчели: Мы не забыли о резне, совершенной Ираном и Россией в Алеппо
Девлет Бахчели: Мы не забыли о резне, совершенной Ираном и Россией в Алеппо
16:16 2495
В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно
В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно фото
14:50 2690
Запад добивает нефтеэкспорт России. А Китай и Индия уходят к саудитам
Запад добивает нефтеэкспорт России. А Китай и Индия уходят к саудитам ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
13:30 3825
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
14:21 4090
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
14:14 4376
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
14:04 4474

ЭТО ВАЖНО

Россия вновь готовится к рывку в Афганистан
Россия вновь готовится к рывку в Афганистан наш комментарий
17:54 282
И курды начали наступление на Асада. С воздуха их поддерживает авиация США
И курды начали наступление на Асада. С воздуха их поддерживает авиация США видео; обновлено 17:00
17:00 11387
Индия отказывается от российского оружия
Индия отказывается от российского оружия
17:48 455
Парализованный Фамиль Халилов отпущен под домашний арест
Парализованный Фамиль Халилов отпущен под домашний арест
17:17 1192
В Иране встретились Байрамов и Аракчи
В Иране встретились Байрамов и Аракчи новость дополнена
16:27 1093
Девлет Бахчели: Мы не забыли о резне, совершенной Ираном и Россией в Алеппо
Девлет Бахчели: Мы не забыли о резне, совершенной Ираном и Россией в Алеппо
16:16 2495
В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно
В Бузовна четыре года назад украли бюст Надира Ахундова. Местным властям все равно фото
14:50 2690
Запад добивает нефтеэкспорт России. А Китай и Индия уходят к саудитам
Запад добивает нефтеэкспорт России. А Китай и Индия уходят к саудитам ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
13:30 3825
Алиев назначил ректора университета
Алиев назначил ректора университета
14:21 4090
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
Россия эвакуирует военный флот из Сирии
14:14 4376
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
Пашинян: «Армяне уезжали из-за конфликтного отношения к соседям»
14:04 4474
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться