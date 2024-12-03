На Россию рухнет астероид
16:23 2255
К Земле приближается астероид. В 19:17 по московскому времени он войдет в воздушное пространство Земли над Якутией, пишет «Комсомольская правда».
Размер астероида – около метра. Это означает, что он создаст большую вспышку в небе. Огненный шар будет стремительно двигаться с востока на запад.
Астероид обнаружили сегодня в девять утра американцы (в обсерватории Китт-Пик).
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