На Россию рухнет астероид

К Земле приближается астероид. В 19:17 по московскому времени он войдет в воздушное пространство Земли над Якутией, пишет «Комсомольская правда».

Размер астероида – около метра. Это означает, что он создаст большую вспышку в небе. Огненный шар будет стремительно двигаться с востока на запад.

Астероид обнаружили сегодня в девять утра американцы (в обсерватории Китт-Пик).