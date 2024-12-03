Парализованный Фамиль Халилов отпущен под домашний арест

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Фамиля Халилова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Долгое время общественность страны призывала судебные и правоохранительные органы проявить милосердие и изменить меру пресечения блогеру Фамилю Халилову.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева прокурор Рауф Малышев предложил изменить меру пресечения Фамилю Халилову.

Адвокат Халилова, Фариз Намазлы, также попросил отпустить своего подзащитного под домашний арест, учитывая его состояние здоровья.

Суд, приняв во внимание состояние здоровья Фамиля Халилова и что он не станет уклоняться от судебного разбирательства (хотя изначально у парализованного Халилова не было такой возможности - ред.), принял решение заменить ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, что 2 мая этого года Фамилю Халилову было предъявлено обвинение по статье 234.4.3 (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта) УК Азербайджана (предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет). В отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что оппозиционер Фамиль Халилов с 2015 по 2023 год находился в эмиграции в Швеции. В соцсетях Ф.Халилов критиковал чиновников и власть.