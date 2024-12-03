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Африканский министр в гостях у Минздрава

17:34 242

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинеи-Бисау Карлосом Пинту Перейрой. Во встрече также принял участие министр окружающей среды Гвинея-Бисау Вириато Кассама и другие официальные лица.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил наличие больших возможностей для расширения сотрудничества между двумя странами в области здравоохранения. Теймур Мусаев отметил, что взаимодействие в этой сфере осуществляется на международном уровне – в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

В свою очередь, Карлос Пинту Перейра, подчеркнув, что дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году, отметил, что за этот период сотрудничество между Гвинея-Бисау и Азербайджаном развивается по нарастающей.

На встрече также состоялся обмен мнениями по оказанию поддержки для обучения специалистов в области медицины из Гвинеи-Бисау и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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