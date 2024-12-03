Индия отказывается от российского оружия

Высокопоставленные индийские чиновники, знакомые с ситуацией, рассказали, что планы Индии и России по совместной разработке и производству вертолетов и современных истребителей некоторое время назад были отложены. По их словам, предложение об аренде у России атомной подводной лодки для обучения индийского экипажа также вряд ли будет реализовано, тем более что в октябре правительство приняло решение о самостоятельном строительстве двух атомных подлодок. Два боевых корабля и батареи для противоракетной обороны, заказанные еще до войны в Украине, — единственные товары, которые Индии осталось получить от России.

Индия резко сократила закупки российских вооружений и покупает все больше у западных производителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных лиц.

Российская техника дешевле западной, но ей чаще требуется ремонт, что делает ее более дорогой в долгосрочной перспективе и не такой желательной у военных, сказал Bloomberg другой высокопоставленный индийский чиновник.

«Индия постепенно переходит на западные оружейные платформы, потому что военным становится все удобнее иметь дело с такими технологиями», — говорит Анит Мукерджи, старший преподаватель King’s College London, специализирующийся на оборонной и внешней политике Индии.

Кроме того, российский ВПК теперь может приобретать западные технологические компоненты только в обход санкций и все сильнее зависит от Китая — главного соперника Индии.

По данным SIPRI, Индия сейчас больше покупает у западных компаний и старается производить оружие самостоятельно при поддержке США и Франции. У последней она в начале года приобрела 26 истребителей Rafale, а в октябре одобрила сделку по покупке за $3 млрд 31 беспилотника дальнего радиуса действия, выпускаемого американским оборонным концерном General Atomics.

Согласно докладу аналитической службы Конгресса США, с 2018 г. Индия заключила контракты на поставку американской оборонной продукции на $20 млрд.