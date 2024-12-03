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Президент объявил военное положение. Мобилизована армия... Кажется, еще одна война

ОБНОВЛЕНО 18:04
18:04 719

Минобороны Южной Кореи, где введено военное положение, приказало командующим всех видов войск усилить боеготовность, а также созывает встречу ключевых командиров, передает агентство «Ренхап».

По данным издания, мера связана с борьбой со сторонниками КНДР.

*** 17:53

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения с целью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные просеверокорейские антигосударственные силы, которые посягают на свободу и счастье нашего народа и конституционный порядок», - сказал Юн Сок в обращении к нации.

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