Президент объявил военное положение. Мобилизована армия... Кажется, еще одна война

По данным издания, мера связана с борьбой со сторонниками КНДР.

Минобороны Южной Кореи, где введено военное положение, приказало командующим всех видов войск усилить боеготовность, а также созывает встречу ключевых командиров, передает агентство «Ренхап».

*** 17:53

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения с целью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, немедленно искоренить беспринципные просеверокорейские антигосударственные силы, которые посягают на свободу и счастье нашего народа и конституционный порядок», - сказал Юн Сок в обращении к нации.