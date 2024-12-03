Россия вновь готовится к рывку в Афганистан

Маски сброшены, а застенчивость сейчас не в чести, и в Кремле рассудили, что самое время максимально активизировать отношения с афганскими талибами. Потому как количество стран, «дружественных» по отношению к Москве, продолжает сокращаться, да и дружественность эта дорого обходится российской экономике. А потому даешь Кабул в качестве нового союзника. «За то время, которое правительство Афганистана находится у власти, многое изменилось, стало понятным», - заявил Сергей Шойгу в ходе визита. И, само собой, подтвердил готовность к сотрудничеству с талибами «по всем направлениям». И хотя список этих направлений у российской стороны максимально широк, вплоть до строительства через территорию страны газопровода в Пакистан, пока остановились на расширении военно-технического сотрудничества.

Что, в общем-то, достаточно логично, поскольку без разгрома группировки ИГИЛ-Хорасан говорить о реализации сколько-нибудь значимых проектов в Афганистане означает предаваться прекраснодушному мечтательству. Российский разворот на Кабул, при всей сумбурности внешней политики Кремля, выглядит достаточно здравой идеей. И случись он пару лет назад, ему можно было бы только аплодировать как примеру гибкой и адекватной реакции на изменение ситуации в регионе. Уже тогда было понятно, что талибы в Афганистане – это всерьез и надолго, что движение имеет масштабную поддержку среди местного населения, а неизбежные издержки и перегибы со временем пройдут. Это сейчас талибы на европейский взгляд выглядят экзотично и пугающе, а придет время и они оботрутся и станут вполне привычным явлением.

Мы можем сколько угодно негодовать по поводу издаваемых ими декретов в отношении прав женщин, ограничениях в общественной жизни и многом другом, но наша проблема заключается в том, что то, что является в определенной мере дикостью для нас, традиционным афганским обществом воспринимается как абсолютная нормальность. А по мере развития и приобщения к международному разделению труда все это войдет в привычные общечеловеческие нормы. Но вернемся к решению Кремля совершить разворот к Кабулу. После прихода к власти талибов в Москве сформировалось две партии с совершенно противоположными подходами к данной проблеме. Одна из них, назовем их условно «восточники», в числе которых был и Сергей Шойгу, выступали за то, что с талибами необходимо налаживать диалог. Вторая, во главе которой стояли «западники» из российского МИД, настаивали на том, что подход к правительству талибов должен быть идентичен западному. А поскольку административный ресурс этих партий был примерно равен, Москва долго колебалась в отношении конкретных шагов. Да, она немного поворачивалась к талибам, но к каким-то конкретным шагам в экономической плоскости и сфере военно-технического сотрудничества это не вело. Некий аванс и намерения. Не более того.