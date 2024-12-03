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Украина требует от Запада «сильных исторических решений»

18:02 141

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига привез на встречу глав МИД стран НАТО в Брюссель Будапештский меморандум как напоминание об ошибках, передает BBC.

«Я привез интересную бумагу, хочу избежать слова «документ», это Будапештский меморандум, это напоминание, что никакие долгосрочные решения ценою безопасности Украины неприемлемы. Этот документ не смог обеспечить ни украинскую безопасность, ни трансатлантическую. Мы должны избежать повторения этих ошибок и конечно будем обсуждать концепцию «к миру через силу», — сказал украинский министр журналистам перед началом встречи.

«Ситуация в Украине очень серьезная, это вызов, и это я еще говорю дипломатично. И нам надо обсуждать не войну, а проблемы безопасности. Нам нужны сильные исторические решения. Нам нужно поднять цену агрессии для России», — добавил Сибига.

Также он пообещал, что потребует срочно для Украины как минимум 20 дополнительных систем NASAMS или IRIS — без них российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны приведут к блэкаутам.

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