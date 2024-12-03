Российские полицейские массово увольняются

Из МВД России увольняются полицейские со скоростью 160 человек в день. Не менее 3 тыс. человек увольняются из полиции каждый месяц, в российском МВД некомплект личного состава составляет почти 20%, заявил генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов в эфире радио «Комсомольская правда».

«В Министерстве внутренних дел ежемесячно увольняется со службы от 3 до 5 тысяч человек. А это — фактически состав целого областного управления. Часть ухода перекрывается, приходят новые люди, но вы должны понимать, что уходят-то профессионалы — поработавшие, знающие, имеющие образование и квалификацию, а приходят чаще всего далеко не самые лучшие кадры», — сказал Ворожцов.

По его словам, в России есть регионы, где до 90% должностей участковых инспекторов полиции не укомплектовано, и одному сотруднику приходится работать за девятерых. В качестве причин генерал полиции назвал недостаточное материальное обеспечение.

«Это явное отставание материально-денежного содержания сотрудников. Сотрудники органов внутренних дел получают заведомо весьма невысокую зарплату», — подчеркнул он.

На прошлой неделе о такой проблеме заявляла официальный представитель министерства Ирина Волк. По ее данным, некомплект личного состава органов внутренних дел составил более 173 тыс. человек, почти 19% от штатной численности.