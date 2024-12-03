Американцев в Грузии предупредили: Может быть горячо

Посольство США в Грузии предупредило о возможных массовых демонстрациях, которые продолжатся в Тбилиси и других городах страны.

В связи с возможными столкновениями между протестующими и полицией, сотрудникам посольства рекомендовано избегать районов, обозначенных на карте, сегодня с 18:00 до 4 декабря 07:00 по местному времени. Ограничения касаются также использования гостиниц для персонала посольства.

В Грузии уже 5-ый день продолжаются акции протеста против решения правительства о приостановке переговоров о вступлении страны в ЕС до 2028 года.