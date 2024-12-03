Один из лидеров «Грузинской мечты» ушел в отставку
18:27 2280
Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили покинул ряды правящей партии «Грузинская мечта».
Ранее о намерении экс-премьера уйти из политики сообщил телеканал Pirveli.
Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии (2013—2015; 2021—2024), министра обороны (2019—2021) и председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (2013—2015), а также являлся министром полиции и общественного порядка Грузии (2012—2013).
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