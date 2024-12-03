Эрдоган через иракцев дал совет Асаду

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил премьер-министру Ирака Мухаммеду Шиа аль-Судани, что приоритетом Турции является сохранение спокойствия на границах, и что правительству Сирии необходимо принять участие в «реальном политическом процессе для деэскалации событий на севере страны», передает Reuters.

«Эрдоган заявил, что Турция, руководствуясь своей национальной безопасностью и интересами, предпринимает шаги, чтобы не дать террористической организации РПК и ее приспешникам воспользоваться происходящим, и предпримет (дальнейшие) шаги», - заявили в аппарате Эрдогана по итогам телефонного разговора сторон.

Собщается, что Эрдоган также сказал Судани, что «Турция ценит территориальную целостность, единство и стабильность Сирии», добавив, что Анкара хочет избежать гибели мирных жителей.