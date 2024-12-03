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SABAH начал форум студентов-выпускников и выставки карьеры

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18:41 284

Сегодня состоялась церемония открытия форума студентов-выпускников и выставки карьеры, посвященная 10-летию групп SABAH.

Выступивший на мероприятии заместитель министра науки и образования Идрис Исаев отметил, что, поскольку мировые тенденции формируют новые вызовы в системе образования, образовательные программы с новым содержанием более устойчивые по отдельным специальностям и соответствуют требованиям рынка труда. Подчеркнув важность установления более интерактивных связей между рынком труда и образованием, замминистра добавил, что образовательные программы должны быть адаптированы к требованиям делового мира.

Далее был представлен видеоролик «Выпускник SABAH». После видеопрезентации председатель правления Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты Эльнур Сафарли проинформировал участников мероприятия о показателях трудоустройства выпускников SABAH.

Далее состоялась презентация «Виртуального музея» ручной работы, представленного студентами и выпускниками на фестивале искусств SABAH. В рамках мероприятия также были награждены победители хакатона «Безопасность завтрашнего дня», организованного среди студентов SABAH 23-24 ноября на тему экологического просвещения.

Также в первый день форума была организована панельная сессия на тему «Вклад проекта SABAH в систему высшего образования». На панельной сессии, которую модерировал советник министра науки и образования Ниджат Мамедли, выступили директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькар Саттарова, депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде и ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов.

Также состоялась панельная сессия на тему «Как можно коммерциализировать исследования? Сотрудничество университетов и промышленности». Модератором дискуссии являлась глава исполнительного комитета групп SABAH Эльза Самедова. В качестве спикеров выступили основатель «CATALYSADE Technology Transfer and Innovation Inc» Санем Ялчинташ, заместитель ректора Турецко-Азербайджанского университета Мехмет Шимшер, генеральный директор парка высоких технологий при Министерстве науки и образования Ниджат Меджидов.

В конце первого дня выпускники SABAH провели панельное заседание на тему "SABAH приближает будущее".

Следует отметить, что цель организации форума – продемонстрировать успехи 10-летней деятельности проекта SABAH, оценить уровень трудоустройства выпускников, заложить основы объединяющие выпускников, а также наладить контакты между студентами и выпускниками.

На двухдневном форуме проходит выставка карьеры с участием более 50 компаний при совместной организации групп SABAH и Государственного агентства занятости.

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