SABAH начал форум студентов-выпускников и выставки карьеры

Выступивший на мероприятии заместитель министра науки и образования Идрис Исаев отметил, что, поскольку мировые тенденции формируют новые вызовы в системе образования, образовательные программы с новым содержанием более устойчивые по отдельным специальностям и соответствуют требованиям рынка труда. Подчеркнув важность установления более интерактивных связей между рынком труда и образованием, замминистра добавил, что образовательные программы должны быть адаптированы к требованиям делового мира.

Далее был представлен видеоролик «Выпускник SABAH». После видеопрезентации председатель правления Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты Эльнур Сафарли проинформировал участников мероприятия о показателях трудоустройства выпускников SABAH.

Далее состоялась презентация «Виртуального музея» ручной работы, представленного студентами и выпускниками на фестивале искусств SABAH. В рамках мероприятия также были награждены победители хакатона «Безопасность завтрашнего дня», организованного среди студентов SABAH 23-24 ноября на тему экологического просвещения.

Также в первый день форума была организована панельная сессия на тему «Вклад проекта SABAH в систему высшего образования». На панельной сессии, которую модерировал советник министра науки и образования Ниджат Мамедли, выступили директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькар Саттарова, депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде и ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалят Мурадов.