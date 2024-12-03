В Госкомитете встреча с иностранными журналистами

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с журналистами датской медиагруппы Seismo Джоном Нильсеном, Нуво Престегаардом и Юлиусом Кристиансеном.

Цель встречи заключалась в проведении интервью для статей, касающихся оккупационной политики Армении по отношению к нашей стране, послевоенного периода и переселения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

Председатель Комитета подробно рассказал гостям о проводимой Арменией политике депортаций и оккупации, ее исторических корнях, проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, а также лишениях, которым подверглись азербайджанцы.

Журналисты поблагодарили за откровенный разговор и подчеркнули, что визит направлен на передачу объективной информации о фактах Азербайджана международной общественности.

Затем на встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и даны ответы на многочисленные вопросы журналистов.