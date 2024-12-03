USD 1.7000
EUR 1.7825
RUB 1.5962
Подписаться на уведомления
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть
Новость дня
Протурецкая оппозиция наступает. Еще один город может пасть

В Госкомитете встреча с иностранными журналистами

фото
18:53 384

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с журналистами датской медиагруппы Seismo Джоном Нильсеном, Нуво Престегаардом и Юлиусом Кристиансеном.

Цель встречи заключалась в проведении интервью для статей, касающихся оккупационной политики Армении по отношению к нашей стране, послевоенного периода и переселения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

Председатель Комитета подробно рассказал гостям о проводимой Арменией политике депортаций и оккупации, ее исторических корнях, проблеме беженцев и вынужденных переселенцев, а также лишениях, которым подверглись азербайджанцы.

Журналисты поблагодарили за откровенный разговор и подчеркнули, что визит направлен на передачу объективной информации о фактах Азербайджана международной общественности.

Затем на встрече были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и даны ответы на многочисленные вопросы журналистов.

Американская авиация прикрывает курдов в войне с Асадом
Американская авиация прикрывает курдов в войне с Асадом обновлено 19:23; видео
19:23 13489
Один из лидеров «Грузинской мечты» ушел в отставку
Один из лидеров «Грузинской мечты» ушел в отставку
18:27 2288
Задержан правозащитник Руфат Сафаров
Задержан правозащитник Руфат Сафаров
19:03 1307
Эрдоган через иракцев дал совет Асаду
Эрдоган через иракцев дал совет Асаду
18:39 1893
Власть в Южной Корее перешла к генералам. На улицах Сеула танки и вертолеты
Власть в Южной Корее перешла к генералам. На улицах Сеула танки и вертолеты фото; видео; обновлено 19:34
19:34 5050
Посол США ушел в отставку
Посол США ушел в отставку
12:15 6464
Американцев в Грузии предупредили: Может быть горячо
Американцев в Грузии предупредили: Может быть горячо
18:20 1346
Россия вновь готовится к рывку в Афганистан
Россия вновь готовится к рывку в Афганистан наш комментарий
17:54 2093
Индия отказывается от российского оружия
Индия отказывается от российского оружия
17:48 1851
Парализованный Фамиль Халилов отпущен под домашний арест
Парализованный Фамиль Халилов отпущен под домашний арест
17:17 2737
В Иране встретились Байрамов и Аракчи
В Иране встретились Байрамов и Аракчи новость дополнена
16:27 1606

ЭТО ВАЖНО

Американская авиация прикрывает курдов в войне с Асадом
Американская авиация прикрывает курдов в войне с Асадом обновлено 19:23; видео
19:23 13489
Один из лидеров «Грузинской мечты» ушел в отставку
Один из лидеров «Грузинской мечты» ушел в отставку
18:27 2288
Задержан правозащитник Руфат Сафаров
Задержан правозащитник Руфат Сафаров
19:03 1307
Эрдоган через иракцев дал совет Асаду
Эрдоган через иракцев дал совет Асаду
18:39 1893
Власть в Южной Корее перешла к генералам. На улицах Сеула танки и вертолеты
Власть в Южной Корее перешла к генералам. На улицах Сеула танки и вертолеты фото; видео; обновлено 19:34
19:34 5050
Посол США ушел в отставку
Посол США ушел в отставку
12:15 6464
Американцев в Грузии предупредили: Может быть горячо
Американцев в Грузии предупредили: Может быть горячо
18:20 1346
Россия вновь готовится к рывку в Афганистан
Россия вновь готовится к рывку в Афганистан наш комментарий
17:54 2093
Индия отказывается от российского оружия
Индия отказывается от российского оружия
17:48 1851
Парализованный Фамиль Халилов отпущен под домашний арест
Парализованный Фамиль Халилов отпущен под домашний арест
17:17 2737
В Иране встретились Байрамов и Аракчи
В Иране встретились Байрамов и Аракчи новость дополнена
16:27 1606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться