Протесты в Грузии. День шестой

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В центре Тбилиси начали собираться сторонники прозападной оппозиции. Движение на проспекте Руставели остановлено.

Корреспондент Paper Kartuli сообщает, что на улицах 9 апреля и Чичинадзе много полиции. Также полицейские находятся во внутреннем дворе парламента. На площади Свободы — водометы и спецназ.