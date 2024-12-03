Протесты в Грузии. День шестой
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Протестующие продолжают собираться у здания парламента в центре Тбилиси.
December 3, 2024
*** 20:13
В центре Тбилиси начали собираться сторонники прозападной оппозиции. Движение на проспекте Руставели остановлено.
Корреспондент Paper Kartuli сообщает, что на улицах 9 апреля и Чичинадзе много полиции. Также полицейские находятся во внутреннем дворе парламента. На площади Свободы — водометы и спецназ.
December 3, 2024
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