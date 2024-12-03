Эрдоган изложил Путину свою позицию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения, а также последние события в Сирии, сообщил Департамент коммуникаций Турции по итогам состоявшегося разговора.

Отмечается, что в ходе беседы Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии и делает все возможное для обеспечения спокойствия в соседней стране.

"Турция поддерживает территориальную целостность Сирии, стремится к справедливому и долгосрочному урегулированию, и что важно открыть больше пространства для дипломатии в регионе. Сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения данного вопроса", - говорится в сообщении.