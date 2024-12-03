США нанесли новый удар по Ирану

Правительство США объявило сегодня о введении санкций в отношении 35 организаций и судов, участвующих в незаконной транспортировке иранской нефти. Этот шаг направлен на то, чтобы наложить дополнительные издержки на нефтяной сектор Ирана, который является значительным источником доходов для спорной ядерной программы страны, разработки передового оружия и поддержки региональных террористических группировок.

Санкции последовали за атакой Ирана на Израиль 1 октября 2024 года и последующей эскалацией ядерной программы Ирана. Они дополняют более ранние санкции, введенные 11 октября 2024 года. Исполняющий обязанности заместителя министра по вопросам терроризма и финансовой разведки Брэдли Т. Смит заявил: "Соединенные Штаты по-прежнему привержены срыву действий теневого флота судов и операторов, способствующих этой незаконной деятельности, используя весь спектр наших инструментов и полномочий".

Санкции вводятся в соответствии с исполнительным указом 13902, который предоставляет министру финансов, по согласованию с государственным секретарем, полномочия нацеливаться на ключевые секторы экономики Ирана. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также выпустило руководство для помощи морской отрасли в выявлении и предотвращении уклонения от санкций.

Среди организаций, попавших под санкции, - сеть танкеров и компаний по управлению судами в нескольких юрисдикциях, известных использованием обманных практик, таких как манипулирование системами отслеживания судов, изменение названий судов и использование поддельных документов. Среди названных судов - JAYA под флагом Маршалловых островов, PHONIX под флагом Гайаны и BERTHA под флагом Островов Кука, среди прочих.

Несколько компаний, управляющих этими судами, были внесены в список в соответствии с исполнительным указом, включая Galileos Marine Services L.L.C из ОАЭ, Ocean Glory Giant OGG SA из Панамы, Vision Ship Management LLP из Индии и другие. Эти организации обвиняются в управлении судами, которые перевозили иранскую нефть, уклоняясь от санкций различными способами.

Санкции приводят к блокировке любых активов США, принадлежащих этим организациям, и в целом запрещают все операции с участием этих организаций лицами США или на территории Соединенных Штатов. Применение этих санкций также может привести к штрафам для лиц США, которые их нарушают, и для лиц, не являющихся гражданами США, которые пытаются побудить лиц США участвовать в санкционированной деятельности.