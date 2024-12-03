У Европы и остального мира есть выбор: Азербайджан… или Азербайджан

Сегодня в столице Бахрейна Манаме в рамках заседания Исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) состоялась презентация Азербайджана. Наша страна претендует на открытие в Баку Международного учебного центра - единственного в Европе. На заседание Исполкома были приглашены заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов.

Президент IWF Мохаммед Джалуд поприветствовал азербайджанскую делегацию. Кямран Набизаде в своей речи пообещал, что если Международная федерация доверит эту важную миссию Азербайджану, то мировое сообщество тяжелой атлетики получит возможность познакомиться с азербайджанским гостеприимством и организационными способностями нашей страны.

Далее прошла непосредственно презентация. Члены Исполкома узнали много полезной и интересной информации об Азербайджане, об успехах нашей страны, в том числе и спортивных, о созданной в Баку инфраструктуре и непосредственно об «ASK Арене», где сегодня располагается база национальной команды и именно в этом комплексе будет создан Международный центр. Отдельно было отмечено, что проект поддерживается государством. А видеокадры, на которых президент Азербайджана Ильхам Алиев поднимает штангу, вызвали в зале бурные аплодисменты. Мариана Василева в своем выступлении подчеркнула важность открытия учебного центра в Баку, отметив, что Минспорта окажет в этом вопросе всяческую поддержку.

Мариана Василева в своем выступлении подчеркнула важность открытия учебного центра в Баку, отметив, что Минспорта окажет в этом вопросе всяческую поддержку.

Мохаммед Джалуд положительно оценил презентацию Азербайджана и пожелал, чтобы азербайджанские тяжелоатлеты смогли принять участие на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Кандидатура Баку была на "ура" встречена и другими членами Исполкома, в том числе и главой Европейской федерации Антонио Конфлитти. Стоит сказать, что на открытие учебных центров на других континентах претендуют Китай, Египет, Куба и Австралия. В международных центрах будут проводиться международные тренерские курсы, семинары и лекции по лицензированию, судейские семинары, курсы для спортсменов со всей Европы.