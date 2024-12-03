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У Европы и остального мира есть выбор: Азербайджан… или Азербайджан

Блестящая презентация в Бахрейне
Эльмир Алиев, отдел спорта
20:36 1353

Сегодня в столице Бахрейна Манаме в рамках заседания Исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) состоялась презентация Азербайджана. Наша страна претендует на открытие в Баку Международного учебного центра - единственного в Европе.

На заседание Исполкома были приглашены заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева, президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Кямран Набизаде и вице-президент Фирдовси Умудов.

Кямран Набизаде, Мариана Василева и Фирдовси Умудов с президентом Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммедом Джалудом

Президент IWF Мохаммед Джалуд поприветствовал азербайджанскую делегацию. Кямран Набизаде в своей речи пообещал, что если Международная федерация доверит эту важную миссию Азербайджану, то мировое сообщество тяжелой атлетики получит возможность познакомиться с азербайджанским гостеприимством и организационными способностями нашей страны.

Кямран Набизаде приглашает мировую тяжелую атлетику в Азербайджан

Далее прошла непосредственно презентация. Члены Исполкома узнали много полезной и интересной информации об Азербайджане, об успехах нашей страны, в том числе и спортивных, о созданной в Баку инфраструктуре и непосредственно об «ASK Арене», где сегодня располагается база национальной команды и именно в этом комплексе будет создан Международный центр. Отдельно было отмечено, что проект поддерживается государством. А видеокадры, на которых президент Азербайджана Ильхам Алиев поднимает штангу, вызвали в зале бурные аплодисменты.

Мариана Василева в своем выступлении подчеркнула важность открытия учебного центра в Баку, отметив, что Минспорта окажет в этом вопросе всяческую поддержку.

Государство в лице Минспорта окажет всестороннюю помощь новому центру

Мариана Василева в своем выступлении подчеркнула важность открытия учебного центра в Баку, отметив, что Минспорта окажет в этом вопросе всяческую поддержку.

Мохаммед Джалуд положительно оценил презентацию Азербайджана и пожелал, чтобы азербайджанские тяжелоатлеты смогли принять участие на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. Кандидатура Баку была на "ура" встречена и другими членами Исполкома, в том числе и главой Европейской федерации Антонио Конфлитти.

Стоит сказать, что на открытие учебных центров на других континентах претендуют Китай, Египет, Куба и Австралия. 

В международных центрах будут проводиться международные тренерские курсы, семинары и лекции по лицензированию, судейские семинары, курсы для спортсменов со всей Европы.

Презентацией Азербайджана остались довольны делегаты как из Европы, так и за ее пределами

Итоговые решения будут приняты завтра на заседании Конгресса Международной федерации. Но учитывая положительную реакцию участников заседания и отсутствие альтернативы кандидатуре Баку, есть все основания рассчитывать, что Конгресс одобрит заявку Азербайджана. Это будет исторический успех для отечественной тяжелой атлетики и весьма знаменательное решение для всего азербайджанского спорта!

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