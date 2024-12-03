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Президента Южной Кореи готовятся арестовать
Новость дня
Президента Южной Кореи готовятся арестовать

Писатели, переводчики и издатели Грузии: «Это самопровозглашенная власть!»

20:54 870

Грузинские писатели, переводчики и издатели опубликовали совместное заявление в связи с протестами в стране после заморозки курса евроинтеграции:

«Необходимо срочно освободить из заключения поэта Звиада Ратиани и перевести его в клинику, так как его состояние здоровья крайне тяжелое и требуется неотложная медицинская помощь.

Немедленно освободить из заключения поэта и преподавателя Торнике Челидзе.

Выражаем солидарность с переводчиком Датой Хараишвили, жестоко избитым на акции, и с участниками протестных акций, ставшими жертвами насилия со стороны самопровозглашенных властей Грузии в эти дни.

Мы осуждаем нарушение Конституции Грузии и предательство европейского курса страны».

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