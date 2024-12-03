Писатели, переводчики и издатели Грузии: «Это самопровозглашенная власть!»
Грузинские писатели, переводчики и издатели опубликовали совместное заявление в связи с протестами в стране после заморозки курса евроинтеграции:
«Необходимо срочно освободить из заключения поэта Звиада Ратиани и перевести его в клинику, так как его состояние здоровья крайне тяжелое и требуется неотложная медицинская помощь.
Немедленно освободить из заключения поэта и преподавателя Торнике Челидзе.
Выражаем солидарность с переводчиком Датой Хараишвили, жестоко избитым на акции, и с участниками протестных акций, ставшими жертвами насилия со стороны самопровозглашенных властей Грузии в эти дни.
Мы осуждаем нарушение Конституции Грузии и предательство европейского курса страны».