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Президента Южной Кореи готовятся арестовать
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Президента Южной Кореи готовятся арестовать

И Израиль ударил по Дамаску

21:01 751

ЦАХАЛ объявил, что 3 декабря израильские ВВС уничтожили в районе Дамаска эмиссара «Хезболлы» в армии Сирии Салмана Нимра Джамаа.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что Джамаа был одним из ветеранов «Хезболлы», он занимал различные командные должности, в том числе действуя в Сирии. В частности, он командовал разведкой организации в Аль-Хиаме (на юге Ливана), возглавлял оперативный отдел в штабе «Хезболлы» в Дамаске. В последние годы являлся эмиссаром шиитского движения в армии Башара Асада. Одной из задач, которыми занимался Джамаа, была переброска оружия из Сирии в Ливан.

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