В Батуми массовые протесты, идут задержания

В Батуми сторонники евроинтеграции собрались перед Конституционным судом Грузии, который сегодня отклонил иск президента Саломе Зурабишвили об отмене результатов выборов 26 октября и непризнании парламента.

СМИ публикуют кадры задержаний, которые в Батуми сегодня начались даже раньше, чем в Тбилиси, где пока обстановка спокойная.