В Батуми массовые протесты, идут задержания
21:04 696
В Батуми сторонники евроинтеграции собрались перед Конституционным судом Грузии, который сегодня отклонил иск президента Саломе Зурабишвили об отмене результатов выборов 26 октября и непризнании парламента.
СМИ публикуют кадры задержаний, которые в Батуми сегодня начались даже раньше, чем в Тбилиси, где пока обстановка спокойная.
December 3, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!