Что происходит на самом деле в Южной Корее?

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (представляет консервативную партию “Сила народа”) выступил неожиданно по национальному телевидению и объявил о введении военного положения. Он заявил, что это неизбежная мера, призванная обеспечить устойчивость страны от действий «антигосударственных сил, стремящихся свергнуть действующую систему». Эти силы, по его словам, связаны с Северной Кореей. Что на самом деле происходит?

Военное положение в стране было введено в довольно жестком формате: запрещена вся политическая деятельность, в том числе деятельность Национального собрания, местных советов, всех политических партий, а также все митинги и протесты. Лидер оппозиционной Демократической партии Ли Дже Мён назвал действия президента противоречащими Конституции, призвал защитить «последний бастион демократии» и приходить к Национальному собранию. Сам этот лидер оппозиции Ли Чжэ Мён очень с небольшим отрывом (всего 0,7% голосов) проиграл Юну на президентских выборах 2022 года. Но затем уже на парламентских выборах оппозиционная партия одержала сокрушительную победу, взяв большинство в Национальном собрании (получив 170 голосов из 300). Теперь, по слухам, оппозиция готовила президенту импичмент. Оппозиционное большинство парализовало всю законотворческую работу, поскольку президент не мог провести, по сути, ни один закон, вместо этого он был вынужден отчаянно накладывать вето на любые законопроекты, которые принимала оппозиция. Есть еще и личный момент: Юн замешан в нескольких скандалах, в основном вокруг его жены, которую обвиняют в коррупции.

Оппозиция пыталась начать даже специальное расследование против нее. Наконец, уже на этой неделе оппозиция повергла урезанию основные бюджетные предложения президента и правительства. При том, что на законопроект о бюджете не может быть наложено вето. И он мог быть принят в совершенно неугодном президенту виде. На следующей же неделе оппозиция собиралась объявить импичмент членам Кабинета министров, в основном главе государственного аудиторского агентства, за то что они не провели расследование в отношении первой леди. Похоже, что мирного выхода из этого тупика все равно не просматривалась По закону, если парламент большинством голосов потребует отмены военного положения, то президент должен отменить его. Депутатам все же удалось попасть в здание Национального собрания и проголосовать за отмену военного положения. Однако президент не для того его вводил, чтобы отменять. Его положение в последнее время сильно осложнилось, потому он и пошел на такой отчаянный шаг. Ситуация стремительно развивается. Что касается намеков президента на «угрозу с Севера», то пока они похожи на довольно неуклюжую попытку оправдать собственные действия. Пхеньян в последнее время не предпринимал каких-то особых агрессивных шагов. Президент Юн и не привел никакой конкретики, говоря об «угрозе с Севера», но обвинив оппонентов в «симпатиях к Северной Корее».

Впрочем, Южной Корее не впервой размахивать жупелом «угрозы коммунизма». Большую часть второй половины ХХ века после Корейской войны там правили военные режимы. Демократизация в Корее началась лишь в 1987 году, когда были проведены свободные президентские выборы и отменено последнее до сегодняшнего дня военное положение, введенное в октябре 1979 года. Если говорить об экономической ситуации в стране, то оно не выглядит плохим, кризисом это точно назвать нельзя. В этом году прогнозируется вполне умеренный рост ВВП на 2,2%, в следующем году еще на 2 процента. Южная Корея остается 4-й по величине экономикой в Азии, особых проблем по сравнению с другими регионами мира там не наблюдается. Хотя противостояние у Национального собрания с полицией возникло сразу же после объявления военного положения, достаточно маловероятно, чтобы военные утратили контроль за ситуацией. Тем более что у них имеется богатый исторический опыт проведения в жизнь мер военного положения. Оппозиция может сделать ставку на продолжение массовых протестов, а также на всеобщую забастовку или другие подобные меры, которые будут грозить дестабилизировать работу государственных структур и экономики страны.